Chelsea-PSG MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Chelsea ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. İlk maçta sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Fransız temsilcisi, İngiltere'de oynanacak mücadelede avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG, zorlu deplasmanda kontrollü bir oyun planıyla turu geçmenin hesaplarını yaparken; ev sahibi ekipte Liam Rosenior ve öğrencileri ise taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakiplerine karşı unutulmaz bir geri dönüşe imza atmayı amaçlıyor. Peki, Chelsea-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Chelsea-PSG maçı 17 Mart 2026 Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

CHELSEA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-PSG maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Dembele, Kvaratskhelia