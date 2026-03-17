Chelsea-PSG MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Chelsea ile PSG karşı karşıya gelecek. İlk maçı Fransız ekibi 5-2 kazanırken, İngiltere'de oynanacak mücadelede hangi ekibin çeyrek finale yükseleceği merak ediliyor. Son şampiyon olarak sahaya çıkacak Luis Enrique ve öğrencileri, zorlu deplasmanda skor üstünlüğünü korumak istiyor. Güçlü rakibine karşı zoru başarmayı ve adını bir üst tura yazdırmayı hedefleyen Liam Rosenior ve ekibi ise iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Peki, Chelsea-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 15:09
Chelsea-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Chelsea ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. İlk maçta sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Fransız temsilcisi, İngiltere'de oynanacak mücadelede avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG, zorlu deplasmanda kontrollü bir oyun planıyla turu geçmenin hesaplarını yaparken; ev sahibi ekipte Liam Rosenior ve öğrencileri ise taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakiplerine karşı unutulmaz bir geri dönüşe imza atmayı amaçlıyor. Peki, Chelsea-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Chelsea-PSG maçı 17 Mart 2026 Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

CHELSEA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-PSG maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Dembele, Kvaratskhelia

Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı
Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen...
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan 5 bin kişilik caminin açılışını yaptı: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Beşiktaş'a bedava forvet!
Buruk'tan flaş karar! Liverpool maçı 11'i...
Beşiktaş'a bedava forvet! Beşiktaş'a bedava forvet! 14:47
Manchester City-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler... Manchester City-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler... 14:41
G.Saray'da Sara için kutlama yapıldı G.Saray'da Sara için kutlama yapıldı 14:28
Sporting CP-Bodo/Glimt maçı detayları! Sporting CP-Bodo/Glimt maçı detayları! 13:58
İngiliz devlerinden Oulai takibi! 50 milyon Euro... İngiliz devlerinden Oulai takibi! 50 milyon Euro... 13:29
Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı 13:27
Daha Eski
Fırtına Eyüpspor'a konuk olacak Fırtına Eyüpspor'a konuk olacak 13:14
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı muhtemel 11'ler Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı muhtemel 11'ler 12:57
F.Bahçe-Gaziantep FK maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe-Gaziantep FK maçının VAR'ı açıklandı 12:04
Carragher'dan flaş Liverpool-G.Saray maçı yorumu! Carragher'dan flaş Liverpool-G.Saray maçı yorumu! 11:58
Liverpool'da kriz büyüyor! Slot G.Saray'a elenirse... Liverpool'da kriz büyüyor! Slot G.Saray'a elenirse... 11:22
Portekiz'de Orkun Kökçü'nün frikik golü! Portekiz'de Orkun Kökçü'nün frikik golü! 11:07