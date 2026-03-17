Jamie Carragher'dan flaş Liverpool-Galatasaray maçı yorumu!

Liverpool'un unutulmaz isimlerinden Jamie Carragher, Liverpool ile Galatasaray eşleşmesi öncesinde oldukça iddialı konuşmuş ve "Galatasaray çıkarsa turu yüzde 99 geçeriz" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz yorumcudan dev maç öncesi yeni tahmin geldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının heyecanı başlıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta mağlup ettiği Liverpool ile bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesinde Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere Premier Lig'de 30. haftanın kapanışında oynanan Brentford–Wolverhampton maçının ardından Sky Sports yayınında konuşan Carragher, Liverpool'a olan güveninin son haftalarda azaldığını dile getirdi.

"O KADAR EMİN DEĞİLİM"

Tecrübeli yorumcu, "Wolverhampton ve Tottenham karşılaşmalarında puan kayıpları yaşadık. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a ilk maçta yenildik. Bu yüzden birkaç hafta öncesine göre turu geçeceğimizden o kadar emin değilim" ifadelerini kullandı.

Carragher, eşleşme öncesinde, "Atletico Madrid yerine Galatasaray'ı tercih ederim. Galatasaray'ı eleyeceğimizden yüzde 99 eminim" sözleriyle dikkat çekmişti.

Liverpool-Galatasaray maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

