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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında transfer ettiği o oyuncunun ayrılığına yeşil ışık yaktı. Sarı-lacivertli futbolcunun Ada ekipleri ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 12:40
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli yönetim, yaz transfer dönemi için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

Takviye yapılması beklenen mevkiler dışında adı ayrılıkla anılan oyuncular da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

Bu doğrultuda Football Insider'ın servis ettiği habere göre Kadıköy temsilcisinde Anthony Musaba ile ilgili hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

Temmuz 2025'te Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den 1 milyon euro karşılığında Samsunspor'a transfer olan Hollandalı futbolcu, geride bıraktığımız sezonun devre arasında 5 milyon euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

25 yaşındaki kanat oyuncusunun yeniden Ada'ya dönmek istediği ve hem Premier Lig hem de Championship ekipleri ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe'nin ise Anthony Musaba'nın ayrılığına yeşil ışık yaktığı ve teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

Sarı-lacivertli forma ile 2026'nın başından bu yana tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Musaba, süre aldığı 1.230 dakikada 2 gol/6 asist katkısı sunmuştu.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

WEST HAM VE WOLVES İDDİASI

Ada basınında yer alan haberlere göre Musaba'ya ilgisi olan ve bu sezon Championship'e düşen West Ham United ve Wolverhampton, takımdan ayrılacak isimlerin yerini Hollandalı oyuncu ile doldurmayı değerlendiriyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro Anthony Musaba için yaz transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı

İşte o haber...

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