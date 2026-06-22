Bu doğrultuda Football Insider'ın servis ettiği habere göre Kadıköy temsilcisinde Anthony Musaba ile ilgili hareketli günler yaşanıyor.

Temmuz 2025'te Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den 1 milyon euro karşılığında Samsunspor'a transfer olan Hollandalı futbolcu, geride bıraktığımız sezonun devre arasında 5 milyon euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.