Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Transfer görüşmeleri başladı
Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında transfer ettiği o oyuncunun ayrılığına yeşil ışık yaktı. Sarı-lacivertli futbolcunun Ada ekipleri ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 12:40
Bu doğrultuda Football Insider'ın servis ettiği habere göre Kadıköy temsilcisinde Anthony Musaba ile ilgili hareketli günler yaşanıyor.
Temmuz 2025'te Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den 1 milyon euro karşılığında Samsunspor'a transfer olan Hollandalı futbolcu, geride bıraktığımız sezonun devre arasında 5 milyon euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
25 yaşındaki kanat oyuncusunun yeniden Ada'ya dönmek istediği ve hem Premier Lig hem de Championship ekipleri ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe'nin ise Anthony Musaba'nın ayrılığına yeşil ışık yaktığı ve teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
Sarı-lacivertli forma ile 2026'nın başından bu yana tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Musaba, süre aldığı 1.230 dakikada 2 gol/6 asist katkısı sunmuştu.
WEST HAM VE WOLVES İDDİASI
Ada basınında yer alan haberlere göre Musaba'ya ilgisi olan ve bu sezon Championship'e düşen West Ham United ve Wolverhampton, takımdan ayrılacak isimlerin yerini Hollandalı oyuncu ile doldurmayı değerlendiriyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro Anthony Musaba için yaz transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.
İşte o haber...
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