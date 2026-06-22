CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, İtalyan ekibinde savunma hattına yapacağı takviye doğrultusunda yönünü sarı-lacivertlilerin eski yıldızına çevirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 16:20
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Geçen sezon görev yaptığı Fenerbahçe'nin ardından teknik direktörlük kariyerine Bologna'da devam eden 40 yaşındaki Domenico Tedesco, yeni takımıyla iki yıllık sözleşme imzaladı.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Serie A temsilcisinde transfer çalışmalarına başlayan genç teknik adam, savunma hattını güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Bu doğrultuda stoper rotasyonuna takviye yapmak isteyen Tedesco'nun, dikkatini Türk futbolunun yükselen isimlerinden Yusuf Akçiçek'e çevirdiği öne sürüldü.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Sabah'ın İtalyan basınından derlediği habere göre Bologna, Al-Hilal forması giyen 20 yaşındaki milli savunmacının durumunu yakından takip ediyor.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Serie A temsilcisi, genç oyuncu için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Bologna yönetiminin, savunma hattına genç ve potansiyelli bir isim kazandırmak amacıyla Yusuf Akçiçek için ilk temasları kurabileceği belirtilirken, transfer sürecinde Al-Hilal'in vereceği kararın belirleyici olacağı ifade edildi.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

1.93 metre boyundaki sol ayaklı stoper, A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosunda yer almasına rağmen son kadroya dahil edilmemişti.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Fenerbahçe altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek, 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olmuştu. Genç futbolcu bu sezon 24 maçta görev alırken toplam 1550 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

A Milli Takım formasını şimdiye kadar üç kez giyen Yusuf Akçiçek'in performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!

Öte yandan Bologna'nın, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin bir diğer oyuncusu Jayden Oosterwolde ile de ilgilendiği iddia edilmişti.

G.Saray'ın transfer teklifine ret!
F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP'de vizyon sorunu kronik! Başkan Erdoğan'dan başkentte tarihi mesajlar: "Adımızı şanla nakşettirdik"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Görüşmeler başladı
G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeljko Obradovic Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic Panathinaikos'ta 16:43
G.Saray'ın transfer teklifine ret! G.Saray'ın transfer teklifine ret! 16:33
RAMS Başakşehir FK transferi duyurdu. RAMS Başakşehir FK transferi duyurdu. 16:25
Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! 16:20
Antalyaspor yönetiminde görev dağılımı Antalyaspor yönetiminde görev dağılımı 15:49
Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı 15:09
Daha Eski
Galatasaray MCT Technic'te ayrılık Galatasaray MCT Technic'te ayrılık 14:53
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı 14:35
Zaniolo krizi G.Saray'a yarayacak! Zaniolo krizi G.Saray'a yarayacak! 14:33
G.Saray'dan Reijnders bombası! Transferde dev kapışma G.Saray'dan Reijnders bombası! Transferde dev kapışma 01:18
G.Saray'dan dünyayı sarsacak transfer! Bruno Fernandes… G.Saray'dan dünyayı sarsacak transfer! Bruno Fernandes… 01:18
F.Bahçe'de 3 transfer yolda! Kartal özellikle istedi F.Bahçe'de 3 transfer yolda! Kartal özellikle istedi 01:18