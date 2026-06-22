Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca!
Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, İtalyan ekibinde savunma hattına yapacağı takviye doğrultusunda yönünü sarı-lacivertlilerin eski yıldızına çevirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 16:20
Sabah'ın İtalyan basınından derlediği habere göre Bologna, Al-Hilal forması giyen 20 yaşındaki milli savunmacının durumunu yakından takip ediyor.
Serie A temsilcisi, genç oyuncu için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.
Bologna yönetiminin, savunma hattına genç ve potansiyelli bir isim kazandırmak amacıyla Yusuf Akçiçek için ilk temasları kurabileceği belirtilirken, transfer sürecinde Al-Hilal'in vereceği kararın belirleyici olacağı ifade edildi.
1.93 metre boyundaki sol ayaklı stoper, A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosunda yer almasına rağmen son kadroya dahil edilmemişti.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek, 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olmuştu. Genç futbolcu bu sezon 24 maçta görev alırken toplam 1550 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.
A Milli Takım formasını şimdiye kadar üç kez giyen Yusuf Akçiçek'in performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.
Öte yandan Bologna'nın, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin bir diğer oyuncusu Jayden Oosterwolde ile de ilgilendiği iddia edilmişti.
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