Fenerbahçe altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek, 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olmuştu. Genç futbolcu bu sezon 24 maçta görev alırken toplam 1550 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

A Milli Takım formasını şimdiye kadar üç kez giyen Yusuf Akçiçek'in performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.