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Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir FK, Michal Karbownik'i kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir FK, Michal Karbownik'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir FK, Polonyalı sol bek Michal Karbownik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 16:26
RAMS Başakşehir FK, Michal Karbownik'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir FK, Polonyalı futbolcu Michal Karbownik'i kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya temsilcisi Hertha BSC forması giyen 25 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulübün sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, son olarak Hertha BSC'de forma giyen Polonyalı Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Karbownik'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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