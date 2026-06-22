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Haberler Galatasaray Nicolo Zaniolo krizi Galatasaray'a yarayacak!

Nicolo Zaniolo krizi Galatasaray'a yarayacak!

Udinese formasıyla kariyerinde yeniden yükselişe geçen Nicolo Zaniolo, ücret konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialarla gündemde kalmaya devam ediyor. Milan, Juventus, Como ve Lazio'nun ilgilendiği yıldız futbolcu için İtalyan ekibinin talep ettiği transfer ücreti netleşti. Galatasaray ise gerçekleşecek olası transferden elde edilecek gelirin yüzde 50'sine sahip olacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 14:33
Nicolo Zaniolo krizi Galatasaray'a yarayacak!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerini İtalya'da sürdüren Nicolo Zaniolo, başarılı geçen sezonun ardından yeniden transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi.

Nicolo Zaniolo krizi Galatasaray'a yarayacak!

Fiorentina ve Atalanta formalarıyla beklenen performansı sergileyemeyen 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Udinese'de adeta yeniden doğdu. Serie A'da 6 gol ve 8 asistlik katkı sağlayan İtalyan oyuncu, performansıyla kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmasını sağladı. Udinese, Galatasaray'dan 7,5 milyon euro karşılığında bonservisini (2,5 milyon Euro kiralama, 5 milyon Euro bonservis) aldığı Zaniolo'nun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.

Nicolo Zaniolo krizi Galatasaray'a yarayacak!

Ancak taraflar arasında maaş konusunda yaşanan anlaşmazlık, ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı. Sezon başına net 1,2 milyon euro kazanan Zaniolo'nun, ücretinde iyileştirme beklediği ve bu konuda kulübüyle henüz ortak noktada buluşamadığı belirtildi. Menajeri Claudio Vigorelli'nin daha önce maaş artışı konusunda söz aldığı iddia edilirken, Udinese yönetiminin bu konuda somut bir adım atmaması nedeniyle ilişkilerin gerildiği ifade edildi. Tuttosport'tan Paolo Prisi'ye göre bu hafta içinde Udinese ile menajer Vigorelli arasında bir görüşme yapılacak.

Nicolo Zaniolo krizi Galatasaray'a yarayacak!

Oyuncunun menajeri, Zaniolo'nun geçen yaz transfer döneminin son günlerinde Udinese'ye transfer olabilmek için maaşında fedakârlık yaptığını ve daha düşük bir ücreti kabul ettiğini açıkladı. Ancak menajere göre bu maaş, oyuncunun şu anki değerini yansıtmıyor. Menajer ayrıca Udinese yönetiminin, bonservis opsiyonunu kullanmadan önce yeni sözleşme şartlarını görüşme sözü verdiğini ancak bu görüşmenin gerçekleşmediğini belirtti. Bu nedenle Zaniolo'nun büyük hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

Nicolo Zaniolo krizi Galatasaray'a yarayacak!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Zaniolo'nun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında Milan, Juventus, Como ve Lazio bulunuyor. Yeni teknik yapılanmasıyla hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Milan'ın, deneyimli oyuncuyu forvet arkasında değerlendirmek istediği öne sürüldü.

Nicolo Zaniolo krizi Galatasaray'a yarayacak!

Juventus'un ise transfer yarışında rakiplerinin önüne geçebilmek adına çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi. Nico Paz'ın ayrılığı ihtimaline karşı hazırlık yapan Como da Zaniolo'yu hücum hattı için önemli bir alternatif olarak görüyor. La Gazetta dello Sport'a göre oyuncuyla en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Lazio olduğu iddia edilirken, Roma ekibinin transfer için öncelikle oyuncu satışı yapması gerektiği belirtildi. Lazio'nun Zaniolo'ya ilgisi yeni değil. Ancak oyuncunun Roma geçmişi nedeniyle daha önce ezeli rakip Lazio'ya transfer fikrine sıcak bakmadığı belirtiliyordu.

Nicolo Zaniolo krizi Galatasaray'a yarayacak!

Öte yandan Udinese'nin, Zaniolo'nun olası satışından elde edilecek kârın yüzde 50'sini Galatasaray'a ödeyecek olması nedeniyle bonservis beklentisini yüksek tuttuğu ifade edildi. İtalyan kulübünün yıldız futbolcu için 18 ila 20 milyon euro arasında bir bedel talep ettiği ve önümüzdeki günlerde transfer yarışının daha da kızışmasının beklendiği aktarıldı.

İŞTE İTALYA'DAKİ ZANIOLO MANŞETLERİ:

Nicolo Zaniolo krizi Galatasaray'a yarayacak!

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