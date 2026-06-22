Oyuncunun menajeri, Zaniolo'nun geçen yaz transfer döneminin son günlerinde Udinese'ye transfer olabilmek için maaşında fedakârlık yaptığını ve daha düşük bir ücreti kabul ettiğini açıkladı. Ancak menajere göre bu maaş, oyuncunun şu anki değerini yansıtmıyor. Menajer ayrıca Udinese yönetiminin, bonservis opsiyonunu kullanmadan önce yeni sözleşme şartlarını görüşme sözü verdiğini ancak bu görüşmenin gerçekleşmediğini belirtti. Bu nedenle Zaniolo'nun büyük hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.