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Haberler Tenis Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı

Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi derecesini elde ederek kadınlar dünya sıralamasında 54'üncülüğe yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 15:09
Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi derecesini elde ederek kadınlar dünya sıralamasında 54'üncülüğe yükseldi. Milli sporcu, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 7 basamak birden yükseldi.

Zeynep Sönmez, son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta 2. tura çıkmıştı. 24 yaşındaki sporcu, böylece kariyer rekorunu kırmış oldu. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, rekorunu geliştirerek 54'üncü sıraya yerleşti.

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