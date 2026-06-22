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Haberler Antalyaspor Antalyaspor'da görev dağılımı belirlendi

Antalyaspor'da görev dağılımı belirlendi

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu, Mustafa Ergün Başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi ve görev dağılımı belirlendi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 15:54
Antalyaspor'da görev dağılımı belirlendi

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu, Mustafa Ergün Başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi ve görev dağılımı belirlendi. Başkan Vekili'nin Serkan Sürer olarak belirlendiği toplantıda diğer tüm yöneticiler Asbaşkan olarak listelendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı netleşti. Yeni yönetimin Mali İşler sorumluluğunu Harun Tümer, Basın Sözcülüğünü ise Ali Topuz üstlendi. Antalyaspor Futbol Akademisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Demirtop ile Haydar Ali Yıldırım ikilisi olurken; İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İzzet Şengel ve Mehmet Ağırbayraktar isimlerinden oluştu.

Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerinin Serkan Sürer, Bilal Özkan, Ali Altınay ve Hakan Kayaarası kadrosundan oluştuğu listede, Dış İlişkiler ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Yöneticiler Lokman Arslan, Ali Topuz ve Mehmet Ağırbayraktar üçlüsü oldu. Yönetim Kurulu'nun Projelerden Sorumlu isimleri Nebi Erdemsoy, Lokman Arslan ve Haydar Ali Yıldırım olurken; Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ise Ali İzzet Şengel oldu. Toplantıda Satış Pazarlama ve Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Lokman Arslan, Nebi Erdemsoy ve Mehmet Ağırbayraktar isimleri olarak belirlendi.

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