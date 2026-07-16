Galatasaray'dan Ponomarenko'nun transferi için flaş karar!
Galatasaray'da Mauro Icardi ile yolların ayrılmasının ardından gelecek sezon için Victor Osimhen'in yedeği olacak golcü için çalışmalar başladı. Cimbom'da gündemdeki isimlerden birisi de Ukraynalı Matviy Ponomarenko olurken sarı-kırmızılılardan futbolcu için flaş bir karar geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 06:50
LESLEY UGOCHUKWU TAKTİĞİ
Bu nedenle tıpkı Lesley Ugochukwu'da olduğu gibi ilk olarak kiralama yoluna gitmek isteyen G.Saray yönetimi, sözleşmeye şarta bağlı satın alma opsiyonu da koyacak.
Ukrayna ekibinin 25-30 milyon euro arasında bir bonservis bedeli istediği 20 yaşındaki futbolcu için ilk teklif yapıldı.
Yönetim kiralama ücretiyle birlikte 20 milyonluk bir paket sundu.
İki kulüp arasında hem opsiyondaki şartlar konusunda hem de bonservis bedeli için pazarlıkların devam etmesi bekleniyor.
AVRUPA'NIN RADARINDA
Ponomarenko ile ilgilenen tek takım G.Saray değil. Avrupa'nın önemli takımları da 20 yaşındaki golcü oyuncuyu listesine almış durumda.
Özellikle yaptığı genç transferler ile dikkat çeken Porto, Strasbourg ve Borussia Dortmund'un da Ponomarenko ile ilgilenmesi sarı-kırmızılı takımı zorlu bir yarışın beklediğini gösteriyor. Ayrıca Milan ve Brentford da pusuda bekliyor.
HARİKA BİR YIL GEÇİRDİ
Ukraynalı futbolcu geride kalan sezonda harika bir performansa imzasını attı. Geçen yıl hem U19 hem de A takımla maçlara çıkan Ponomarenko toplamda 31 maçta 2038 dakika forma giydi. Bu sürede 24 gol atarken 3 de asiste imzasını attı. A takımla ligde ise 15 maçta tam 13 golle adeta şov yaptı.
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