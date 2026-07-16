İki kulüp arasında hem opsiyondaki şartlar konusunda hem de bonservis bedeli için pazarlıkların devam etmesi bekleniyor.

AVRUPA'NIN RADARINDA Ponomarenko ile ilgilenen tek takım G.Saray değil. Avrupa'nın önemli takımları da 20 yaşındaki golcü oyuncuyu listesine almış durumda.