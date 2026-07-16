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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak teknik direktör Okan Buruk'un o transfere onay verdiği öğrenildi. Yıldız isim için yönetimden Fransa'ya transfer çıkarması gelecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

Lesley Ugochukwu transferinin ardından önceliğini tamamen 10 numara transferine veren G.Saray'da gündemde üç önemli isim yer alıyor.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

Bruno Fernandes ve Can Uzun için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim bu isimlere önemli bir alternatif oluşturmuş durumda: Julio Enciso.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

Önceki gün teknik direktör Okan Buruk'un da ismini telaffuz ettiği ve transfer listelerinde yer aldığını ifade ettiği 22 yaşındaki Paraguaylı 10 numara için G.Saray'da çalışmalar tamamen başladı.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

Milli yıldız Can Uzun ya da Bruno Fernandes olmazsa, daha az maliyetle Julio Enciso bitirilecek.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

+4 KONTENJANINA UYGUN

Fransız ekibi Strasbourg'da forma giyen genç futbolcu, Dünya Kupası'nda da ülkemize karşı mücadele etmiş ve asiste imzasını atmıştı. +4 kontenjanına da uygun bir isim olan Enciso için yönetim ilk adımları atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

Fransa'ya giderek temaslarda bulunacak olan sarı-kırmızılılar, 20-25 milyon euro arasında bu transferde ilerleme kaydetmeye çalışacak.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

Dünya Kupası'ndaki performansı ile dikkat çeken genç futbolcu için teknik direktör Okan Buruk da olumlu bir rapor verirken, görüşmelere en kısa içerisinde başlanacak.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR

Paraguaylı futbolcu 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da forma giyebiliyor. Alışkın olduğu ve sık sık forma giydiği pozisyon 10 numara ve forvet arkası olsa da kendisine görev verildiği zamanlarda kanat bölgesinde de başarıyla forma giyebiliyor. Bu da kadro rotasyonu açısından büyük bir önem taşıyor.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

21 GOLE ETKİ ETTİ

Ligue 1'de harika bir sezon geçiren Julio Enciso, 49 resmi maçta forma giymeyi başardı.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

Strasbourg'un en fazla dikkat çeken isimlerinin başında gelen Paraguaylı oyuncu sezonu 12 gol ve 9 asistlik katkı ile tamamladı.

Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!

Toplamda 21 skor katkısı veren 22 yaşındaki yıldız, Fransa'da dikkatleri üzerine çekti.

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