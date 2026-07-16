Galatasaray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak teknik direktör Okan Buruk'un o transfere onay verdiği öğrenildi. Yıldız isim için yönetimden Fransa'ya transfer çıkarması gelecek. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 06:50
Milli yıldız Can Uzun ya da Bruno Fernandes olmazsa, daha az maliyetle Julio Enciso bitirilecek.
+4 KONTENJANINA UYGUN
Fransız ekibi Strasbourg'da forma giyen genç futbolcu, Dünya Kupası'nda da ülkemize karşı mücadele etmiş ve asiste imzasını atmıştı. +4 kontenjanına da uygun bir isim olan Enciso için yönetim ilk adımları atmaya hazırlanıyor.
Fransa'ya giderek temaslarda bulunacak olan sarı-kırmızılılar, 20-25 milyon euro arasında bu transferde ilerleme kaydetmeye çalışacak.
Dünya Kupası'ndaki performansı ile dikkat çeken genç futbolcu için teknik direktör Okan Buruk da olumlu bir rapor verirken, görüşmelere en kısa içerisinde başlanacak.
KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR
Paraguaylı futbolcu 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da forma giyebiliyor. Alışkın olduğu ve sık sık forma giydiği pozisyon 10 numara ve forvet arkası olsa da kendisine görev verildiği zamanlarda kanat bölgesinde de başarıyla forma giyebiliyor. Bu da kadro rotasyonu açısından büyük bir önem taşıyor.
21 GOLE ETKİ ETTİ
Ligue 1'de harika bir sezon geçiren Julio Enciso, 49 resmi maçta forma giymeyi başardı.
Strasbourg'un en fazla dikkat çeken isimlerinin başında gelen Paraguaylı oyuncu sezonu 12 gol ve 9 asistlik katkı ile tamamladı.
Toplamda 21 skor katkısı veren 22 yaşındaki yıldız, Fransa'da dikkatleri üzerine çekti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.