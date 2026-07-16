KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR



Paraguaylı futbolcu 10 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da forma giyebiliyor. Alışkın olduğu ve sık sık forma giydiği pozisyon 10 numara ve forvet arkası olsa da kendisine görev verildiği zamanlarda kanat bölgesinde de başarıyla forma giyebiliyor. Bu da kadro rotasyonu açısından büyük bir önem taşıyor.

