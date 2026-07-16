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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak bir dönem oynayan o eski yıldızın sarı-lacivertli formayı yeniden terletmek istediği öğrenildi. Futbolcunun, İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle beraber bu transferi bizzat çok istediği aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!

Fenerbahçe'de dört sezon görev yaptıktan sonra geçen yıl temmuz ayında Birmingham'a bedelsiz olarak giden Bright Osayi-Samuel, geri dönmek istiyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!

Teknik direktör İsmail Kartal'la görüşen Nijeryalı sağ bekin "Yeniden sizinle çalışmak istiyorum" dediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!

Kartal'ın da Osayi- Samuel ile konuştuktan sonra başkan Aziz Yıldırım'la görüştüğü ve durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!

Başkan Yıldırım'ın da "Önce bonservisini alsın, para ödemem" mesajını ilettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!

Gözler Osayi-Samuel'e döndü. Birmingham'da mutsuz olan Nijeryalı oyuncu, İngiliz ekibinden bonservisini alırsa yeniden Fenerbahçe'ye dönüş kapısını aralayacak.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!

2028'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 29 maçta forma giyerken, gol atamadı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!

Kariyerindeki en parlak dönemlerden birini İsmail Kartal'la yaşayan Osayi-Samuel'in kulübüyle fesih görüşmelerine başladığı gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!

Nijeryalı sağ bek gelirse Nelson Semedo kesin olarak gidecek.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!

NİJERYA BASINI DUYURDU

Nijerya basınından "soccarnet", Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'ye geri dönmek istediğini duyurdu.

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