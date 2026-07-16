Fenerbahçe'de dört sezon görev yaptıktan sonra geçen yıl temmuz ayında Birmingham'a bedelsiz olarak giden Bright Osayi-Samuel, geri dönmek istiyor.

Kartal'ın da Osayi- Samuel ile konuştuktan sonra başkan Aziz Yıldırım'la görüştüğü ve durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.