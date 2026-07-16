Fenerbahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak bir dönem oynayan o eski yıldızın sarı-lacivertli formayı yeniden terletmek istediği öğrenildi. Futbolcunun, İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle beraber bu transferi bizzat çok istediği aktarıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 06:50
Başkan Yıldırım'ın da "Önce bonservisini alsın, para ödemem" mesajını ilettiği belirtildi.
Gözler Osayi-Samuel'e döndü. Birmingham'da mutsuz olan Nijeryalı oyuncu, İngiliz ekibinden bonservisini alırsa yeniden Fenerbahçe'ye dönüş kapısını aralayacak.
2028'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 29 maçta forma giyerken, gol atamadı ve 1 asist yaptı.
Kariyerindeki en parlak dönemlerden birini İsmail Kartal'la yaşayan Osayi-Samuel'in kulübüyle fesih görüşmelerine başladığı gelen bilgiler arasında...
Nijeryalı sağ bek gelirse Nelson Semedo kesin olarak gidecek.
NİJERYA BASINI DUYURDU
Nijerya basınından "soccarnet", Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'ye geri dönmek istediğini duyurdu.
Haberde; "Osayi-Samuel, Birmingham'dan Fenerbahçe'ye sansasyonel bir dönüş yapmaya hazırlanıyor" denildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.