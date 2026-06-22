CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Vladimir Micov ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da Vladimir Micov ile yollar ayrıldı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör Vladimir Micov ile yollar ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 14:53 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 15:00
Galatasaray'da Vladimir Micov ile yollar ayrıldı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör Vladimir Micov ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını taşıdığı dönemde sahadaki karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinen eski oyuncumuz Vladimir Micov ile sportif direktörlük görevindeki birlikteliğimiz sona ermiştir. Geçtiğimiz aralık ayında üstlendiği Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörlüğü görevi süresince vermiş olduğu emekler için Vladimir Micov'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz." denildi.

F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine
F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Görüşmeler başladı
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
AK Parti'ye yeni katılımlar yolda! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro...
Faslı yıldız G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı 14:35
Zaniolo krizi G.Saray'a yarayacak! Zaniolo krizi G.Saray'a yarayacak! 14:33
F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Görüşmeler başladı F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Görüşmeler başladı 12:40
Anadolu Efes'te ayrılık Anadolu Efes'te ayrılık 12:23
Karşıyaka puan silme cezasından kurtuldu Karşıyaka puan silme cezasından kurtuldu 12:12
Gözler 100. Gazi Koşusu'nda! Gözler 100. Gazi Koşusu'nda! 11:49
Daha Eski
G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro... G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro... 11:37
665. Kırkpınar için geri sayım! 665. Kırkpınar için geri sayım! 11:25
Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı 10:47
G.Saray'dan transfer çıkarması! 3 isim... G.Saray'dan transfer çıkarması! 3 isim... 01:17
F.Bahçe'den Adeyemi bombası! F.Bahçe'den Adeyemi bombası! 01:17
F.Bahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal... F.Bahçe'de ayrılık kapıda! İsmail Kartal... 01:17