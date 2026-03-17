Sporting CP-Bodo/Glimt MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Sporting CP ile Bodo/Glimt kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanarak önemli bir avantaj yakalayan Norveç temsilcisi, deplasmanda bu üstünlüğünü koruyup adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Ev sahibi ekip ise ilk maçtaki ağır yenilginin ardından taraftarı önünde güçlü bir geri dönüşe imza atmanın hesaplarını yapıyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve saatini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sporting CP-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPORTING CP-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Sporting CP-Bodo/Glimt maçı 17 Mart 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

SPORTING CP-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade'de oynanacak Sporting CP-Bodo/Glimt maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sporting CP: Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge