Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?
Galatasaray'da gelecek sezona dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda takımdaki mevcut oyuncuların akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Cimbom'a devre arasında katılan Noa Lang'a dair İtalyan gazeteciden flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 18:45
Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
Transfermarkt verilerine göre 26 yaşındaki futbolcunun 25 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
Bu sezon Galatasaray formasını 17 maçta giyen Noa Lang, takımına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
