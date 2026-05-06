CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?

Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?

Galatasaray'da gelecek sezona dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda takımdaki mevcut oyuncuların akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Cimbom'a devre arasında katılan Noa Lang'a dair İtalyan gazeteciden flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 18:45
Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?

Trendyol Süper Lig'de mevcut sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?

Cimbom'da yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?

Transfermarkt verilerine göre 26 yaşındaki futbolcunun 25 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Galatasaray'dan Noa Lang kararı! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?

Bu sezon Galatasaray formasını 17 maçta giyen Noa Lang, takımına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alanzinho: Galatasaray'a attığım gol... Alanzinho: Galatasaray'a attığım gol... 18:21
Trabzonspor derbi hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor derbi hazırlıklarını sürdürdü 18:16
Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! 16:46
Kartal'ın stoperi Real Madrid'den! Kartal'ın stoperi Real Madrid'den! 16:39
Gatti'den G.Saray'a transfer yanıtı! Gatti'den G.Saray'a transfer yanıtı! 16:26
Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi! Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi! 15:55
Daha Eski
Istanbul Open Basın Toplantısı Gerçekleştirildi Istanbul Open Basın Toplantısı Gerçekleştirildi 15:53
F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! 15:29
Milli okçular Dünya Kupası'nda finalde! Milli okçular Dünya Kupası'nda finalde! 15:21
Asya Gülmez Milli Takım kampına davet edildi! Asya Gülmez Milli Takım kampına davet edildi! 15:04
Beşiktaş'ta kupa hasreti! Beşiktaş'ta kupa hasreti! 14:58
Yalçın ve Adalı arasında istifa görüşmesi! Yalçın ve Adalı arasında istifa görüşmesi! 14:56