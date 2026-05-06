Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan: Issa Doumbia

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk yolunda bir kadro kurmak adına harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Spor Koordinatörü Serkan Reçber'in yürüttüğü transfer çalışmaları doğrultusunda, orta saha transferi için rota belirlendi.

ASLLANI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Devre arasında 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Inter'den kiralanan Kristjan Asllani'nin opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen siyah-beyazlılar, İtalya'da forma giyen bir başka isim için harekete geçti.

HEDEFTEKİ İSİM DOUMBIA

Tutto Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Venezia forması giyen Issa Doumbia ile ilgileniyor. Bu sezon 37 maçta sergilediği 9 gol-6 asistlik performansla dikkat çeken 22 yaşındaki İtalyan oyuncu, takımının Serie A'ya yükselmesinde büyük rol oynadı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Beşiktaş'ın somut ilgisinin yanı sıra; Benfica, Sporting CP, Club Brugge, Celtic FC, Espanyol ve Southampton FC da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. İtalya'da ise Milan, Monza, Inter ve Atalanta'nın oyuncuya ilgi duyan ekipler arasında yer aldığı belirtildi.

15 MİLYON EURO

Portekiz basınından A Bola'ya göre ise özellikle Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, transfer için ilk somut temasları kuran kulüp konumunda. Aynı kaynağa göre oyuncunun bonservis bedelinin 15 milyon euro'nun üzerine çıkması bekleniyor.

