Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Barış Göktürk başkan adaylığından çekildi!

Barış Göktürk, Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 14:34 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 14:51
Barış Göktürk, Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini duyurdu. Göktürk'ün açıklamaları şu şekilde...

"HER ŞEYDEN ÖNCE F.BAHÇELİLERİN MUTLULUĞU"

"Değerli Fenerbahçeliler,

Bugün itibariyle Fenerbahçemiz adına yeni bir sayfa açıyoruz. Kırgınlıkların bittiği ve Fenerbahçe'nin istikbalinin, kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönem başlıyor. Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk Sporu adına mutluyum.

Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Mevcut Başkan ve Yönetim Kurulumuzun yanı sıra Sayın Ali Koç ve önceki Yönetim Kurulumuzun da yapıcı ve birleştirici katkılarının önem arz ettiği kanaatindeyim. Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe!"

