UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, ne zaman? | 2026 Devler Ligi final

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en büyüğünün belli olacağı gün kapıya dayandı. Yıl boyunca süren kıyasıya mücadelenin ardından, finale adını yazdıran takımlar Avrupa'nın en büyüğü olmak için yeşil sahaya çıkacak. Futbol dünyasının kalbinin atacağı bu tarihi gecede, kupanın yeni sahibini bulacağı atmosferin detayları merak ediliyor. İşte 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı yeri, tarihi ve maç günüyle ilgili bilinmesi gerekenler!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

UEFA tarafından daha önce duyurulduğu üzere, 2026 finali Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da gerçekleştirilecek. 2019 yılında kapılarını açan bu modern stadyum, daha önce 2020 UEFA Süper Kupa ve 2023 UEFA Avrupa Ligi finali gibi çok sayıda önemli maça ev sahipliği yapmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dev final maçı, 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Puskas Arena, Budapeşte'deki mücadele, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

FİNALDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Yarı final aşamasının heyecan verici maçlarının ardından ilk finalist belli oldu. İngiliz temsilcisi Arsenal, yarı finalde Atlético Madrid'i eleyerek Budapeşte biletini alan ilk takım oldu. Arsenal'in finaldeki rakibi ise Bayern Münih-Paris Saint-Germain eşleşmesinin galibi olacak.