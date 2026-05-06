Federico Gatti'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Gelecek sezon Galatasaray'ın Davinson Sanchez ile vedalaşabileceği iddiaları gündemdeyken, sarı-kırmızılı ekip savunmadaki boşluğu doldurmak için arayışlara hız verdi. Gözünü İtalya'ya çeviren yönetim, Federico Gatti transferinde yeni bir gelişmeyle karşı karşıya. İşte detaylar...
Gatti'den sağlanacak gelirin, haziran-ağustos arasında kadroyu yeniden şekillendirmeyi planlayan Juventus'un transfer bütçesine katkı sağlayacağı ifade edildi.
Bu doğrultuda, Torino ekibinin oyuncu için 20-25 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinde olduğu haberde yer alan bilgiler arasında.
Galatasaray'ın da ilgi duyduğu Gatti'nin, sarı-kırmızılılardan gelen ilgiyi geri çevirdiği ve Premier Lig ekiplerinden bir tanesine transfer olabileceği ifade edildi.
Crystal Palace, Fulham ve Aston Villa'nın takip ettiği 27 yaşındaki oyuncu, az süre bulması sebebiyle takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Bu sezon Juventus formasıyla 25 maçta görev alan Gatti, 4 gollük performans sergiledi.
Piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen İtalyan savunmacının Juventus ile kontratı 2030 yılında sona eriyor.
