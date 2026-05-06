Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague play-off serisinde 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, serinin üçüncü maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’a konuk oluyor. İstanbul’da oynanan ilk iki maçı kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda galip gelmesi durumunda seriyi 3-0’a getirecek ve adını Atina’da düzenlenecek Final Four’a yazdıracak. Temsilcimiz, bu başarıyı yakalaması halinde kulüp tarihindeki 8. Final Four katılımını gerçekleştirecek. Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 19:50
Avrupa basketbolunun zirvesinde heyecan, Fenerbahçe Beko'nun Litvanya'daki tarihi sınavıyla devam ediyor. Normal sezonu 24 galibiyetle 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin ilk maçını 89-78, ikinci maçını ise 86-74 kazanarak büyük bir avantaj elde etti. Mücadelede Jasikevicius'un öğrencileri, parkeden galibiyetle ayrıldıkları takdirde 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek olan Final Four organizasyonuna biletini alacak. Zalgiris'in galibiyeti halinde ise seri uzayacak ve dördüncü karşılaşma 8 Mayıs Cuma günü yine Litvanya'da oynanacak.

ZALGIRIS KAUNAS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague play-off serisi 3. karşılaşması, 6 Mayıs Çarşamba günü oynanıyor.

ZALGIRIS KAUNAS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilen mücadelenin hava atışı Türkiye saati ile 20.00'de yapılıyor.

ZALGIRIS KAUNAS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

7 KEZ FINAL FOUR'DA SAHNE ALDI

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda sahne aldı. Kanarya daha sonra ise 2024 Berlin, 2025'te Abu Dabi'deki Final Four'da mücadele etti. Sarı-lacivertliler, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde kupayı kazanırken, geçtiğimiz yıl da ikinci kez Euroleague şampiyonu olmayı başardı.

Fenerbahçe, Final Four'a en çok katılım sağlayan Türk takımı olma ünvanını da taşıyor. Organizasyonda yer alan bir diğer Türk takımı A. Efes ise 5 kez mücadele etti. 2026 Euroleague Final Four, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

37. RANDEVU

Fenerbahçe ile Zalgiris Kaunas, Euroleague'de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 23 kez parkeden galip ayrılırken, Litvanya takımı ise 13 kez kazandı. Son 2 karşılaşmadan sarı-lacivertliler galip gelirken, normal sezonda ise üstünlüğü Zalgiris elde etti. Zalgiris Kaunas, Zalgirio Arena'da oynanan maçta 84-81'lik skor tabelaya yansırken, İstanbul'da da 92-82'lik skorla galibiyete uzandı.

İki ekip 2017-2018 sezonunda Final Four yarı finalinde karşı karşıya geldi ve Fenerbahçe galip ayrılarak final oynadı. Bir sonraki sezon ise play-off serisinde kozlarını paylaşan iki ekip arasındaki seride sarı-lacivertliler 3-1'lik üstünlük sağladı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 81.9 sayı, 35.4 ribaund ve 16.2 asist ortalamalarıyla oynarken; Zalgiris Kaunas ise 87.6 sayı, 34.8 ribaund ve 19.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 16.4, Litvanya ekibinde de Sylvain Francisco 19.5 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor. Play-off serisinde sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 41, Nicolo Melli 30, Wade Baldwin 28 sayıyla önemli katkı sağladı.

CANLI

1. Periyot: Zalgiris Kaunas 0-0 Fenerbahçe Beko

