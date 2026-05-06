Fenerbahçe için flaş iddia! Seçim tarihinde değişiklik...

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi flaş bir iddia gündeme geldi. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, seçimin 10 gün ileri bir tarihe alınmasının gündemde olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerde yönetimin başkan adayları ile bu konuyu görüşeceği ve cuma günü net kararın verileceği belirtildi.

Erdem Akbaş, bir başka haberinde ise adaylardan Hakan Safi cephesinin, "Seçim ileri bir tarihe değil daha erkene çekilsin. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligine gidecek takımı kurmak istiyorum." Dediğini belirtti.