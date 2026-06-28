Alperen Şengün: Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaların hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte milli basketbolcu Alper Şengün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gruptan lider çıkmayı garantilediklerini ancak önlerinden iki tane maç olduğunu hatırlatan Şengün, "Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp Bosna Hersek'e gidip sonra da gelip burada seyircimizin önünde maçları kazanmak istiyoruz.