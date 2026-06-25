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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray Erkek Basketbol'da 3 oyuncuyla yollar ayrıldı

Galatasaray Erkek Basketbol'da 3 oyuncuyla yollar ayrıldı

Galatasaray MCT Technic, Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 17:03
Galatasaray Erkek Basketbol'da 3 oyuncuyla yollar ayrıldı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu Fabian White Jr., 29 yaşındaki Freddie Gillespie ve John Meeks ile yolların ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu başına takımımıza katılan sarı-kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks'e verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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