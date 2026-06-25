Fenerbahçe Beko, 4 isimle yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, yeni sezonda kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Angolalı pivot oyuncusu Jilson Bango, ABD'li şutör gard Brandon Boston Jr., ABD'li pivot Armando Bacot ve Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamalar şu şekilde:

"2024-25 sezonunun ortasında kadromuza katılan oyuncumuz Jilson Bango ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Jilson Bango'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

2025-26 sezonu öncesi kadromuza katılan oyuncumuz Brandon Boston Jr. ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Brandon Boston Jr.'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

2025-26 sezonu öncesi kadromuza katılan oyuncumuz Armando Bacot ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Armando Bacot'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

2024-25 sezonu öncesinde kadromuza katılan Arturs Zagars ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Arturs Zagars'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."