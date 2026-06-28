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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!

Yaz transfer döneminde orta sahaya takviye planlayan Beşiktaş ve Galatasaray, Frank Anguissa üzerinden karşı karşıya geldi. Napoli'den ayrılması beklenen oyuncunun bonservisi belirlenirken transferde mutlu sona yakın olan taraf açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 15:02
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray, Frank Anguissa transferinde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!

Yaz transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen İstanbul temsilcileri, Kamerunlu yıldız için kollarını sıvadı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!

Napoli'den ayrılması beklenen tecrübeli oyuncu için Türk kulüplerinin ilgisinin ön planda olduğu doğrulandı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!

Öte yandan Serie A ekibinin Anguissa için istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!

Dış basında yer alan haberlere göre Napoli, 30 yaşındaki orta saha için kapıyı 20 milyon euro'dan açtı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!

Beşiktaş'ın Galatasaray'a göre daha somut hamleler yaptığı ve transfer yarışında önde olduğu kaydedildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!

Sarı-kırmızılıların ise transferin maliyeti ve oyuncunun form durumu nedeniyle temkinli yaklaştığı aktarıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!

Geride bıraktığımız sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 22 maçta 1.597 dakika süre alan Anguissa, 4 gol/2 asistlik katkı sunmayı başardı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!

2022 yılında Fulham'dan Napoli'ye 16 milyon euro karşılığında transfer olan deneyimli orta sahanın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!

Frank Anguissa'nın takımıyla sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

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