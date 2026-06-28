Beşiktaş ve Galatasaray'ın Frank Anguissa düellosu!
Yaz transfer döneminde orta sahaya takviye planlayan Beşiktaş ve Galatasaray, Frank Anguissa üzerinden karşı karşıya geldi. Napoli'den ayrılması beklenen oyuncunun bonservisi belirlenirken transferde mutlu sona yakın olan taraf açıklandı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 15:02
Öte yandan Serie A ekibinin Anguissa için istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.
Dış basında yer alan haberlere göre Napoli, 30 yaşındaki orta saha için kapıyı 20 milyon euro'dan açtı.
Beşiktaş'ın Galatasaray'a göre daha somut hamleler yaptığı ve transfer yarışında önde olduğu kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların ise transferin maliyeti ve oyuncunun form durumu nedeniyle temkinli yaklaştığı aktarıldı.
Geride bıraktığımız sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 22 maçta 1.597 dakika süre alan Anguissa, 4 gol/2 asistlik katkı sunmayı başardı.
2022 yılında Fulham'dan Napoli'ye 16 milyon euro karşılığında transfer olan deneyimli orta sahanın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
Frank Anguissa'nın takımıyla sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
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