Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Amara Diouf transferlerini açıklamıştı. Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, yıldız ismin transferinde geri sayıma geçti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 12:25
Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerde 4. İsmail Kartal döneminin resmen başlamasıyla transfer çalışmaları da ivme kazandı.
İlk transferini geçen sezon oldukça sıkıntı yaşadığı forvet hattına yapan Kanarya, Mallorca forması giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi renklerine bağladı.
Fenerbahçe, deneyimli santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler Vedat Muriqi'nin ardından Amara Diouf transferini resmiyete kavuşturdu.
Kanarya, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Senegalli futbolcuyla 5 yıllık mukavele yaptı.
Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Amara Diouf'un ardından bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.
SARR İÇİN GERİ SAYIM
Fenerbahçe, transferi için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Malang Sarr için geri sayıma geçti.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; taraflar arasında yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandığı ve imza parasıyla ilgili detayların konuşulduğu belirtildi.
Fransız stoperin imza parasını daha fazla istediği ancak sarı-lacivertlilerin o rakamlara çıkmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe ile Malang Sarr arasındaki imza parası sorunu çözüldüğü takdirde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
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