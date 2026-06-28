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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Amara Diouf transferlerini açıklamıştı. Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, yıldız ismin transferinde geri sayıma geçti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 12:25
Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimi sonrası teknik direktör belirsizliği de sona erdi.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Kanarya, daha önce üç farklı dönemde takımı çalıştıran İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Sarı-lacivertlilerde 4. İsmail Kartal döneminin resmen başlamasıyla transfer çalışmaları da ivme kazandı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

İlk transferini geçen sezon oldukça sıkıntı yaşadığı forvet hattına yapan Kanarya, Mallorca forması giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe, deneyimli santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Sarı-lacivertliler Vedat Muriqi'nin ardından Amara Diouf transferini resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Kanarya, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Senegalli futbolcuyla 5 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Amara Diouf'un ardından bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

SARR İÇİN GERİ SAYIM

Fenerbahçe, transferi için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Malang Sarr için geri sayıma geçti.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; taraflar arasında yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandığı ve imza parasıyla ilgili detayların konuşulduğu belirtildi.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Fransız stoperin imza parasını daha fazla istediği ancak sarı-lacivertlilerin o rakamlara çıkmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi

Fenerbahçe ile Malang Sarr arasındaki imza parası sorunu çözüldüğü takdirde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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