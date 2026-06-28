Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Kim Min-Jae savaşı! Yer yerinden oynayacak
Son dakika transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Kim Min-Jae'yi gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin ardından Galatasaray'ın da Güney Koreli stoper için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 15:25
TRANSFERDE KIM MIN-JAE GELİŞMESİ!
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Kim Min-Jae ile ilgileniyor.
Malang Sarr, Nathan Ake gibi isimleri listesinde bulunduran sarı lacivertlilerde Kim Min-Jae de transfer listesinde yer alıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, daha önce birlikte çalıştığı Güney Koreli savunma oyuncusu ile yeniden çalışmak istiyor.
GALATASARAY'DA DURUM
Galatasaray'da Davinson Sanchez için transfer ihtimali gündeme geldi. İtalya'dan Como, Kolombiyalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
İLK HEDEF VAN DIJK, MIN-JAE DE LİSTEDE
Sarı kırmızılılar, Davinson'un ayrılması durumunda Liverpool'dan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'ı ilk hedefi olarak belirledi. Galatasaray, Van Dijk'ın yanı sıra Bayern Münih'ten Kim Min-Jae'yi de transfer listesinde tutuyor.
Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından 29 yaşındaki Kim Min-Jae transferinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Kim Min-Jae, savunma performansının yanı sıra 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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