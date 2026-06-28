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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Kim Min-Jae savaşı! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Kim Min-Jae savaşı! Yer yerinden oynayacak

Son dakika transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Kim Min-Jae'yi gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin ardından Galatasaray'ın da Güney Koreli stoper için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 15:25
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tarihi transfer savaşı! Kim Min-Jae...

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tarihi transfer savaşı! Kim Min-Jae...

Ezeli rakiplerin yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte dev bir yarış içine girdikleri öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tarihi transfer savaşı! Kim Min-Jae...

Her iki kulübün de aynı isme talip oldukları ve transferde rekabet halinde oldukları kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tarihi transfer savaşı! Kim Min-Jae...

TRANSFERDE KIM MIN-JAE GELİŞMESİ!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Kim Min-Jae ile ilgileniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tarihi transfer savaşı! Kim Min-Jae...

Malang Sarr, Nathan Ake gibi isimleri listesinde bulunduran sarı lacivertlilerde Kim Min-Jae de transfer listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tarihi transfer savaşı! Kim Min-Jae...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, daha önce birlikte çalıştığı Güney Koreli savunma oyuncusu ile yeniden çalışmak istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tarihi transfer savaşı! Kim Min-Jae...

GALATASARAY'DA DURUM

Galatasaray'da Davinson Sanchez için transfer ihtimali gündeme geldi. İtalya'dan Como, Kolombiyalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tarihi transfer savaşı! Kim Min-Jae...

İLK HEDEF VAN DIJK, MIN-JAE DE LİSTEDE

Sarı kırmızılılar, Davinson'un ayrılması durumunda Liverpool'dan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'ı ilk hedefi olarak belirledi. Galatasaray, Van Dijk'ın yanı sıra Bayern Münih'ten Kim Min-Jae'yi de transfer listesinde tutuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tarihi transfer savaşı! Kim Min-Jae...

Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından 29 yaşındaki Kim Min-Jae transferinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tarihi transfer savaşı! Kim Min-Jae...

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Kim Min-Jae, savunma performansının yanı sıra 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tarihi transfer savaşı! Kim Min-Jae...

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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