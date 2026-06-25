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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 13:50
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda hücum oyunlarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, saat 17.30'da gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

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