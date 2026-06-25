CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fatih Karagümrük, Marco Silvestri’yi kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Marco Silvestri’yi kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig temcilcisi Fatih Karagümrük, son olarak Serie A ekibi Cremonese forması giyen İtalyan kaleci Marco Silvestri’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 14:36
Fatih Karagümrük, Marco Silvestri’yi kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, yeniden Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda kadro yapılanmasını sürdürürken, tecrübeli kaleci Marco Silvestri'yi renklerine bağladığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, İtalya Serie A ekibi Cremonese'den kaleci Marco Silvestri ile anlaşma sağladı. Büyük bir deneyime sahip olan yıldız kaleci; Hellas Verona, Udinese, Sampdoria ve Leeds United gibi önemli kulüplerde forma giydi. 2020 yılında İtalya A Milli Takımına seçilen, alt yaş kategorilerde de ülkesine hizmet eden Marco Silvestri'ye ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş ve F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız isim kararını verdi!
G.Saray savunmasına Avusturyalı duvar!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Başkan Erdoğan Muharrem iftarında "iç cephe" dedi! Hacı Bektaş-ı Veli ile çağrı yaptı: Bir olalım, iri olalım, diri olalım
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
Trabzonspor, Onana'da mutlu sona yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray savunmasına Avusturyalı duvar! G.Saray savunmasına Avusturyalı duvar! 14:02
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü 13:50
Trabzonspor, Onana'da mutlu sona yakın! Trabzonspor, Onana'da mutlu sona yakın! 12:14
Avrupa devinden Osimhen'e ret! Avrupa devinden Osimhen'e ret! 11:54
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! 09:49
UEFA kararını verdi! F.Bahçe'ye yaptırım... UEFA kararını verdi! F.Bahçe'ye yaptırım... 09:22
Daha Eski
Icardi'ye transferde 2 talip! Icardi'ye transferde 2 talip! 09:14
Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! 01:06
G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden! 01:06
F.Bahçe'den forvete ses getirecek transfer! F.Bahçe'den forvete ses getirecek transfer! 01:05
F.Bahçe resmen duyurdu! "Ailemize hoş geldin" F.Bahçe resmen duyurdu! "Ailemize hoş geldin" 01:05
F.Bahçe'de o isim kontrollere katılmadı! F.Bahçe'de o isim kontrollere katılmadı! 01:05