CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 5 futbolcu ile görüştük ancak...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 5 futbolcu ile görüştük ancak...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezon için yapılan transfer çalışmaları hakkında özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 11:41 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 11:43
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 5 futbolcu ile görüştük ancak...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2026-2027 sezonu için yapılan transfer çalışmaları hakkında özel açıklamalarda bulundu. Transfer listelerinde yer alan 5 aday futbolcu ile görüştüklerini belirten Yüksel Yıldırım, henüz hiçbir oyuncu ile transferleri sonlandırmadıklarını ifade etti.

'JOVAN MİLOSEVİÇ İLE İLGİLENDİĞİMİZ HABERLERİ DOĞRU DEĞİL'

Samsunspor için en doğru oyunculara giderek sabırla çalışmaları yürüttüklerini belirten Yıldırım, "Transferler sonuçlanmadan görüştüğümüz oyuncu hakkında konuşmayan biriyim. Transfer çalışmaları için 5 tane aday futbolcuyla konuştuk ancak henüz biten bir transferimiz mevcut değil. Takımımız ile adı anılan Jovan Miloseviç ile ilgilendiğimiz haberleri de doğru değil" açıklamalarında bulundu.

F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
UEFA kararını verdi! F.Bahçe'ye yaptırım...
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
PKK'nın tasfiyesini hızlandıracak sürece girildi! Sahada "Eş zamanlılık" modeli | Önce silahlar ve mağaralar sonra Kandil
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'ye transferde 2 talip!
F.Bahçe'den Darwin Nunez hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! 09:49
UEFA kararını verdi! F.Bahçe'ye yaptırım... UEFA kararını verdi! F.Bahçe'ye yaptırım... 09:22
Icardi'ye transferde 2 talip! Icardi'ye transferde 2 talip! 09:14
Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! Fenerbahçe Mason Greenwood bombasını patlatıyor! 01:06
G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden! 01:06
F.Bahçe'den forvete ses getirecek transfer! F.Bahçe'den forvete ses getirecek transfer! 01:05
Daha Eski
F.Bahçe resmen duyurdu! "Ailemize hoş geldin" F.Bahçe resmen duyurdu! "Ailemize hoş geldin" 01:05
F.Bahçe'de o isim kontrollere katılmadı! F.Bahçe'de o isim kontrollere katılmadı! 01:05
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 01:05
Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor 01:05
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! 01:05
Özbek: Rakiplerimizle aramızdaki fark... Özbek: Rakiplerimizle aramızdaki fark... 01:05