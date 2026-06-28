100. Gazi Koşusu'nun kazananı 'Bay Nalçakan'!

Türk yarışçılığının en prestijli, en köklü ve en heyecan dolu organizasyonu olan Gazi Koşusu, 100. kez start aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "At yarışı modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır" sözüyle başlattığı bu büyük gelenek, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda on binlerce yarışseverin coşkulu katılımıyla dev bir şölene dönüştü.

67.200 kişilik rekor izleyici katılımıyla 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te başlayan ve 22 safkan İngiliz atının katıldığı koşuyu kazanan Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 'Bay Nalçakan' oldu.