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Haberler Diğer Sporlar 100. Gazi Koşusu'nun kazananı 'Bay Nalçakan'!

100. Gazi Koşusu'nun kazananı 'Bay Nalçakan'!

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen 100. Gazi Koşusu'nun kazananı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı ‘Bay Nalçakan’ oldu. İşte detaylar... | Son dakika

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 17:26 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 17:38
100. Gazi Koşusu'nun kazananı 'Bay Nalçakan'!

Türk yarışçılığının en prestijli, en köklü ve en heyecan dolu organizasyonu olan Gazi Koşusu, 100. kez start aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "At yarışı modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır" sözüyle başlattığı bu büyük gelenek, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda on binlerce yarışseverin coşkulu katılımıyla dev bir şölene dönüştü.

67.200 kişilik rekor izleyici katılımıyla 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te başlayan ve 22 safkan İngiliz atının katıldığı koşuyu kazanan Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 'Bay Nalçakan' oldu.

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