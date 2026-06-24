Belediye otobüsüyle antrenman yolculuğundan İngiltere maçı kahramanlığına...

Gana futbolunun yükselen hikayelerinden biri olan Benjamin Asare, Dünya Kupası sahnesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerinin tamamını Gana Ligi'nde geçiren deneyimli kaleci, İngiltere karşısında gösterdiği etkileyici performansla maçın yıldızı oldu.

Henüz geçen yıla kadar maddi imkansızlıklar nedeniyle antrenmanlara belediye otobüsüyle gitmek zorunda kalan Asare, bugün ise dünyanın en büyük futbol organizasyonunda dev rakiplere geçit vermiyor. İngiltere'nin yıldızlarla dolu hücum hattına karşı kalesini gole kapatan Ganalı file bekçisi, takımının sahadan puanla ayrılmasında başrolü oynadı.