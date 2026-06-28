Deneyimli savunmacı, "Fred'i uzun zamandır tanıyorum. Transfer sürecimde birkaç kez konuştuk. Bana çocukluğundan beri Atletico Mineiro taraftarı olduğunu ve burada oynamanın en büyük hayali olduğunu söyledi. Hatta 'Karar bana kalsaydı çoktan gelmiştim' dedi. Ancak Fenerbahçe ile devam eden bir sözleşmesi var. Sürecin nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum ama takımımıza katılmasını çok isterim. Çünkü üst düzey bir futbolcu." ifadelerini kullandı.