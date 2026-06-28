Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali konuşulan yıldız futbolcu için Brezilya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Transferi isteyen kulüp tüm şartları zorlarken, yakın çevresinden gelen itiraflar sürecin perde arkasını ortaya koydu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 15:46
"İKNA ETMEYE ÇALIŞMAKTAN YORULDUM"
Brezilya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Renan Lodi, Fred'i Atletico Mineiro'ya getirmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.
Lodi açıklamasında, "Artık Fred konusunda onunla konuşmaktan yoruldum. Yaklaşık beş gün önce kendisine 'Lütfen gel, bize çok katkı sağlayacaksın' dedim. Gelmesini gerçekten çok isterim ama onu ikna etmeye çalışmaktan yorulduk." ifadelerini kullandı.
"MINEIRO'DA OYNAMAK EN BÜYÜK HAYALİ"
RAMS Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra Atletico Mineiro'ya transfer olmaya hazırlanan Leo Duarte de Fred ile bu konu hakkında görüştüğünü açıkladı.
Deneyimli savunmacı, "Fred'i uzun zamandır tanıyorum. Transfer sürecimde birkaç kez konuştuk. Bana çocukluğundan beri Atletico Mineiro taraftarı olduğunu ve burada oynamanın en büyük hayali olduğunu söyledi. Hatta 'Karar bana kalsaydı çoktan gelmiştim' dedi. Ancak Fenerbahçe ile devam eden bir sözleşmesi var. Sürecin nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum ama takımımıza katılmasını çok isterim. Çünkü üst düzey bir futbolcu." ifadelerini kullandı.
3+1 YILLIK ANLAŞMA İDDİASI
Daha önce Brezilya basınında yer alan iddialarda, Fred ile Atletico Mineiro'nun 3+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öne sürülmüştü.
Ayrıca tecrübeli futbolcuya, Fenerbahçe'de kazandığı maaşa yakın bir teklif sunulduğu da iddialar arasında yer almıştı.
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda kalmasını istediği Fred'in geleceğiyle ilgili gelişmelerin yaz transfer döneminde gündemi meşgul etmeye devam etmesi bekleniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.