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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...

Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali konuşulan yıldız futbolcu için Brezilya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Transferi isteyen kulüp tüm şartları zorlarken, yakın çevresinden gelen itiraflar sürecin perde arkasını ortaya koydu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 15:46
Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yalnızca takıma katılacak isimler değil, ayrılması gündemde olan futbolcular da yakından takip ediliyor. Bu isimlerin başında ise Brezilyalı orta saha Fred geliyor.

Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...

Uzun süredir Atletico Mineiro'nun transfer listesinde yer alan deneyimli futbolcu için Brezilya ekibinin girişimleri devam ederken, Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservis bedeli nedeniyle görüşmelerin şimdilik askıya alınabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...

Buna rağmen Atletico Mineiro cephesi alternatif planını hazırladı. Brezilya temsilcisinin, sezon sonunda Fred ile ön sözleşme imzalayabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, transfer sürecinin perde arkasından dikkat çeken açıklamalar geldi.

Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...

"İKNA ETMEYE ÇALIŞMAKTAN YORULDUM"

Brezilya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Renan Lodi, Fred'i Atletico Mineiro'ya getirmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...

Lodi açıklamasında, "Artık Fred konusunda onunla konuşmaktan yoruldum. Yaklaşık beş gün önce kendisine 'Lütfen gel, bize çok katkı sağlayacaksın' dedim. Gelmesini gerçekten çok isterim ama onu ikna etmeye çalışmaktan yorulduk." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...

"MINEIRO'DA OYNAMAK EN BÜYÜK HAYALİ"

RAMS Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra Atletico Mineiro'ya transfer olmaya hazırlanan Leo Duarte de Fred ile bu konu hakkında görüştüğünü açıkladı.

Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...

Deneyimli savunmacı, "Fred'i uzun zamandır tanıyorum. Transfer sürecimde birkaç kez konuştuk. Bana çocukluğundan beri Atletico Mineiro taraftarı olduğunu ve burada oynamanın en büyük hayali olduğunu söyledi. Hatta 'Karar bana kalsaydı çoktan gelmiştim' dedi. Ancak Fenerbahçe ile devam eden bir sözleşmesi var. Sürecin nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum ama takımımıza katılmasını çok isterim. Çünkü üst düzey bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...

3+1 YILLIK ANLAŞMA İDDİASI

Daha önce Brezilya basınında yer alan iddialarda, Fred ile Atletico Mineiro'nun 3+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...

Ayrıca tecrübeli futbolcuya, Fenerbahçe'de kazandığı maaşa yakın bir teklif sunulduğu da iddialar arasında yer almıştı.

Fenerbahçeli yıldız için transfer itirafı: Onu ikna etmeye...

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda kalmasını istediği Fred'in geleceğiyle ilgili gelişmelerin yaz transfer döneminde gündemi meşgul etmeye devam etmesi bekleniyor.

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