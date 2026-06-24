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Fenerbahçe kafilesine Düzce'de çoşkulu karşılama!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi. Sarı-lacivertli kafile, taraftarlar tarafından çoşkuyla karşılandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 14:18
Fenerbahçe kafilesine Düzce'de çoşkulu karşılama!

Fenerbahçe yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi. Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan bir dinlenme tesisinde taraftarlarca karşılandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli ekip, 2 Temmuz Perşembe günü buradaki kampı tamamlayacak. Takım, iki günlük iznin ardından yurt dışı kamp programı kapsamında 5 Temmuz Pazar günü İstanbul-Linz uçuşuyla Avusturya'ya hareket edecek.

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