Fenerbahçe kafilesine Düzce'de çoşkulu karşılama!

Fenerbahçe yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi. Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan bir dinlenme tesisinde taraftarlarca karşılandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli ekip, 2 Temmuz Perşembe günü buradaki kampı tamamlayacak. Takım, iki günlük iznin ardından yurt dışı kamp programı kapsamında 5 Temmuz Pazar günü İstanbul-Linz uçuşuyla Avusturya'ya hareket edecek.