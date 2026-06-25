VakıfBank, Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio'yu kadrosuna kattı

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 29 yaşındaki milli voleybolcu, 2026-2027 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak. VakıfBank'a verdiği ilk röportajda Emily Maglio, "Profesyonel olarak voleybol oynamaya başladığımdan bu yana VakıfBank'ta forma giymek benim hayalimdi ve şimdi gerçek oldu. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımızı salonda görmek için heyecanlıyım. Onlara başarılarla dolu bir sezon yaşatmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Sırasıyla Il Bisonte Firenze, Levallois Paris Saint-Cloud, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Beşiktaş ve Eczacıbaşı Dynavit formalarını giyen Emily Maglio, Kanada Milli Takımı ile 2019 yılında FIVB Challenger Kupası şampiyonluğu yaşadı.