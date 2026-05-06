Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama! "Sözleşmem devam ederken..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2022/23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu an Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın hocalığını yapan teknik direktör Jorge Jesus, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir itirafta bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 22:36
Fenerbahçe, 2022/23 sezonu başında ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.

Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'deki geçirdiği 1 yılın ardından takımdan ayrılan Jesus, eski takımı Al Hilal'in başına geçmişti.

2 yıl boyunca Suudi Arabistan ekibini çalıştıran 71 yaşındaki teknik adam, sezon başında bir başka Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın başına geçmişti.

Tecrübeli çalıştırıcı, Portekiz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Record'a konuşan Jesus, Fenerbahçe'deki dönemiyle ilgili ses getirecek ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE'DEYKEN SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞTÜM"

Fenerbahçe'yi çalıştırırken Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştüğünü söyleyen Jorge Jesus, "Milli takım için 3 yıllık sözleşme teklif ettiler. Ben de zaten Fenerbahçe'de kalmamaya karar vermiştim. Bu yüzden Suudi yetkililerle görüştüm. Şartlarımı belirttim. Kabul ettiler. 30 Haziran'da Londra'da görüşmeye karar verildi. Ancak 30 Haziran'dan 3 gün önce Al Hilal'den teklif aldım. Kabul edersem federasyon ile anlaşmamı iptal edeceklerini, bana kolaylık sağlayacağını söylediler. Al Hilal'e gittim." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus, 2022/23 sezonunda Fenerbahçe'nin başında çıktığı 53 maçta 2.23 puan ortalaması tutturdu.

Jesus döneminde Süper Lig'i Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

