A Milli Kadın Voleybol Takımımız Japonya'yı mağlup etti!

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının üçüncü maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti.

Voleybol Milletler Ligi'nde sekiz galibiyet ve 22 puana ulaşan Ay-yıldızlılar, üst üste sekizinci kez finallere katılmaya hak kazandı.

Türkiye, Japonya etabındaki dördüncü ve son maçında 12 Temmuz Pazar saat 09.30'da Tayland ile karşılaşacak.

SALON: Asue Arena

HAKEMLER: Joo-Hee Kang (Kore), İbrahim İsmail Alblooshi (BAE)

JAPONYA: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura, Fukudome (L) (Iwasawa, Kojima (L), Shigihara, Kitamado, Akimoto)

TÜRKİYE: Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Sinead-Jack, Elif, Gizem (L) (Saliha, Eylül, Defne, Cansu, Yaprak)

SETLER: 22-25, 25-22, 22-25, 22-25

SÜRE: 107 dakika