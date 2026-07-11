Fenerbahçe Braxton Key transferini duyurdu!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya temsilcisi Valencia Basket'te forma giyen 29 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Braxton Key, kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Denver Nuggets ve Golden State Warriors'ta da görev yaptı.

Geçen sezon Valencia'da İspanya Ligi şampiyonluğu yaşayan ABD'li basketbolcu, 2023'te de Delaware Blue Coats ile NBA Gelişim Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Key, geride kalan sezon Valencia Basket'in Dörtlü Final'de mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde çıktığı 34 maçta 6,5 sayı, 3,5 ribaunt ve 1,1 asistlik performans sergiledi.