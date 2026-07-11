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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Braxton Key transferini duyurdu!

Fenerbahçe Braxton Key transferini duyurdu!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Braxton Key'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 16:04
Fenerbahçe Braxton Key transferini duyurdu!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya temsilcisi Valencia Basket'te forma giyen 29 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Braxton Key, kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Denver Nuggets ve Golden State Warriors'ta da görev yaptı.

Geçen sezon Valencia'da İspanya Ligi şampiyonluğu yaşayan ABD'li basketbolcu, 2023'te de Delaware Blue Coats ile NBA Gelişim Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Key, geride kalan sezon Valencia Basket'in Dörtlü Final'de mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde çıktığı 34 maçta 6,5 sayı, 3,5 ribaunt ve 1,1 asistlik performans sergiledi.

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