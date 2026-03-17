Jhon Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak bekleneni veremeyen Jhon Duran, ara transfer döneminde takımdan ayrılmıştı. Rus ekibi Zenit'e kiralanan Kolombiyalı golcüye kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 13:27
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki forvet, sahalara dönüşü sonrası Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde attığı gollerle dikkat çekmişti.
Fenerbahçe'de erbilerde yaptığı skor katkısına karşın genel performansı beğenilmeyen Jhon Duran ile ara transfer döneminde yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada genç oyuncuyu gönderme sebeplerini açıkladı.
Saran, "Duran, çok yetenekli ama ben oyuncunun sadece yeteneğine bakmam. Takımdaki uyumuna bakarım. Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef bir uyum sorunu vardı. Duran ile devam edecek olsaydık, takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim.' demesi bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Rus ekibi Zenit'e kiralanan Kolombiyalı forvete kötü haber geldi.
DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEYECEK
Kolombiya basını, Jhon Duran'ın ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmayacağını yazdı.
"ÇOK KÖTÜ BİR ÇOCUK"
Gol Caracol kaynaklı haberde; Kolombiya Futbol Federasyonu Başkanı Alvaro Gonzalez Alzate, Duran ile ilgili "Çok kötü bir çocuk" yorumunu yaptı. Haberde, 21 yaşındaki santrforun milli takım kadrosunda düşünülmediği aktarıldı.
