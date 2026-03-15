Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yine hüsran

Yine hüsran

Sarı-lacivertliler son yıllarda olduğu gibi yine ligin son aşamasına girilirken beklenmedik puan kayıpları yaşadı ve şampiyonluk yarışında geride kaldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 06:50
Yine hüsran

Son yıllarda ezeli rakibi G.Saray'ın gerisinde kalan ve şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan F.Bahçe yine beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Son yıllarda ligin ikinci yarısında sonunu getiremeyen sarı-lacivertliler, bu yıl da aynı senaryoyu yaşıyor. Kırılma anlarını bir türlü atlatamayan F.Bahçe, mart ve nisan aylarında aldığı sürpriz sonuçlarla zirve yarışının gerisine düştü. Son 4 senedir aynı senaryoyu yaşayan sarı-lacivertliler, puan kayıplarını sürdürdü.

DÜŞME HATTINA TAKILDI

Süper Lig'de sahaya çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebilen Sarı Kanarya, Samsunspor'u 89 ve 90+5'te attığı gollerle 3-2 yendi. Kalan 3 maçta ise düşme hattındaki oyunculara diş geçiremedi. Kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, ligde kalması mucizelere kalmış son sıradaki Fatih Karagümrük'e yenildi. Fenerbahçe bu süreçte 7 puan bırakarak lider Galatasaray'ı yakalama fırsatını geri çevirdi.

B PLANI İSMAİL KARTAL

Fenerbahçe'de B planı olarak İsmail Kartal ismi gündemde bulunuyor. Ültimatom verilen teknik direktör Domenico Tedesco olası bir puan kaybı durumunda takımdan gönderilecek. İtalyan çalıştırıcı ile yolların ayrılması durumunda yönetim, daha önce de F.Bahçe'yi çalıştıran ve camiayı yakından tanıyan İsmail Kartal'a yönelecek.

