Fenerbahçe'den Tedesco ve Devin Özek kararı! Sadettin Saran açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in sarı-lacivertli kulüpteki geleceğine dair yönetimin aldığı kararı açıkladı.

"YOLA DEVAM EDİYORUZ"

"Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yola devam ediyoruz. Bir daha böyle bir sonuçla karşılaşmayacağız. Gereken ültimatomlar verildi.Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Hocamızla devam ediyoruz bir daha böyle bir şey olmayacak, gerekli ültimatomlar verildi."