Gabriel Sara Brezilya tarihine geçti! 50 yıl sonra...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı futbolcu Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası öncesindeki geniş kadrosuna çağrılarak ilk kez milli davet aldı. Brezilyalı futbolcu, daha milli formayla maça çıkmadan tarihe geçmeye başardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 15:25
Sarı-lacivertil takımın file bekçisi Ederson kariyerinde 31'inci kez milli takımda kaleyi korumaya hazırlanırken, Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcusu Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı forması giyecek.
GALATASARAY'DAN TEBRİK
Galatasaray, Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara'yı tebrik etti. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Gabriel Davi Gomes Sara. Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.
TAKIM ARKADAŞLARI DA KUTLADI
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanda Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara için kutlama yapıldı.
Brezilyalı futbolcu, milli takımla henüz maça çıkmamış olmasına rağmen tarihe geçmeyi başardı.
Globo kaynaklı haberde; Gabriel Sara, Joinville'de doğup Brezilya Milli Takımı'na çağrılan ikinci futbolcu olarak tarihe geçti. Bunu başaran ilk ismin 50 yıl önce kaleci Jairo Nascimento olduğu aktarıldı.
DİĞER
