Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield Road'da adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele edecek. Kritik karşılaşma öncesi Cimbom'un tur atlama ihtimali açıklandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 10:03
Cimbom, Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.
Devler Ligi'nde 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak maçların ardından çeyrek finale kalan tüm takımlar netleşecek.
Galatasaray bu turu geçmesi halinde PSG ya da Chelsea ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları öncesinde Opta'nın Süper Bilgisayarı, eşleşmelerle ilgili yeni bir tahminde bulundu.
İlk maçlarda alınan sonuçlara göre takımların turu geçme ihtimali ve ikinci maçlarda alınabilecek sonuçlar tahmin edildi.
TUR İHTİMALİ YÜZDE 41.2
NTV'nin derlediği haberde, yapılan simülasyona göre Galatasaray'ın turu geçme ihtimali yüzde 41.2 olarak belirlendi. Liverpool'un tur şansının ise yüzde 58.8 olduğu ön görüldü.
Anfield'da oynanacak maçı Liverpool'un kazanma şansının yüzde 69, beraberliğin yüzde 17.3 ve Galatasaray galibiyetinin ise yüzde 12.8 olduğu ifade edildi.
