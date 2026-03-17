Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali

Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield Road'da adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele edecek. Kritik karşılaşma öncesi Cimbom'un tur atlama ihtimali açıklandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 10:03
Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali

Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali

Cimbom, Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali

Devler Ligi'nde 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak maçların ardından çeyrek finale kalan tüm takımlar netleşecek.

Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali

Galatasaray bu turu geçmesi halinde PSG ya da Chelsea ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları öncesinde Opta'nın Süper Bilgisayarı, eşleşmelerle ilgili yeni bir tahminde bulundu.

Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali

İlk maçlarda alınan sonuçlara göre takımların turu geçme ihtimali ve ikinci maçlarda alınabilecek sonuçlar tahmin edildi.

Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali

TUR İHTİMALİ YÜZDE 41.2

NTV'nin derlediği haberde, yapılan simülasyona göre Galatasaray'ın turu geçme ihtimali yüzde 41.2 olarak belirlendi. Liverpool'un tur şansının ise yüzde 58.8 olduğu ön görüldü.

Şampiyonlar Ligi simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Liverpool'u eleme ihtimali

Anfield'da oynanacak maçı Liverpool'un kazanma şansının yüzde 69, beraberliğin yüzde 17.3 ve Galatasaray galibiyetinin ise yüzde 12.8 olduğu ifade edildi.

