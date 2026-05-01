Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de heyecan 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Avrupa kupaları mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadele öncesi taraftarlar "Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte bu kritik karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 16:36 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 16:43
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ediyor! Ligin 32. haftasında Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. 56 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürmek; 37 puanlı ev sahibi Gaziantep FK ise alt sıralardan tamamen uzaklaşmak istiyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte dev maçın saati, hakemi ve eksikler listesi...

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele için geri sayım doldu. Heyecan dolu mücadele 1 Mayıs 2026 Cuma günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bu müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Musrafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR'I ÜMİT ÖZTÜRK OLDU

Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Öztürk'e, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

BEŞİKTAŞ'TA GERİ DÖNÜŞLER VE EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda kadro planlaması şekilleniyor. Cezalarını tamamlayan kaleci Ersin Destanoğlu ve sağ bek Amir Murillo, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk 11'deki yerini alacak. Sakatlığı süren Kartal Kayra Yılmaz ile sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek. Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, kart görmeleri halinde önümüzdeki haftaki Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.

GAZİANTEP FK CEPHESİNDE SON DURUM

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Mbakata, Yusuf Kabadayı ve kaleci Mustafa Burak Bozan kadroda yer almayacak.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP'TE GÜLEMİYOR!

İki takım arasındaki rekabette ilginç bir istatistik dikkat çekiyor:

Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremedi (3 Yenilgi, 3 Beraberlik).

Toplam 13 randevuda Beşiktaş'ın 5, Gaziantep'in 4 galibiyeti bulunurken; 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

