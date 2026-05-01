Galatasaray'a Raphael Onyedika müjdesi! Her an gerçekleşebilir
Galatasaray'ın devre arasında teklif götürdüğü fakat Club Brugge'ün onay vermemesinin ardından transferinde mutlu sona ulaşamadığı Raphael Onyedika ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı orta sahanın sezon sonunda takıma veda edeceği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, yarışta avantajlı konumda. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 17:05
İşini şansa bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, olası ayrılıklar için de hazırlıklarını şimdiden yaptı. Torreira'nın yerine gelmesi en muhtemel isimlerden biri, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika oldu.
Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldız için ara transfer döneminde hamle yaptığı fakat Belçika temsilcisinin Onyedika'nın ayrılığına onay vermediği biliniyordu.
Gelecek sezon kulübü ile sözleşmesinin son yılına girecek olan Nijeryalı oyuncu, Club Brugge'ün kontrat yenileme tekliflerini reddetti.
Belçika ekibi, son haftalarda yedek kulübesine hapsettiği oyuncunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını beklememeye ve yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.
Galatasaray'ın somut ilgisi olduğu kaydedilirken; Wolfsburg, Eintracht Frankfurt ve Aston Villa'nın da süreci yakından takip ettiği aktarıldı.
Onyedika'nın forma şansı bulamamasından dolayı piyasa değerinin etkileneceği belirtildi. Tüm bu gelişmeler, sarı-kırmızılıların transferi bitirmesi adına uygun ortam oluştuğu şeklinde değerlendiriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
