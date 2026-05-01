6. etabın galibi Christian Bagatin!

Ziraat Türkiye Kupası
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) altıncı etabını, MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından İtalyan Christian Bagatin kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 17:15
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) altıncı etabını, MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından İtalyan Christian Bagatin kazandı. Antalya-Feslikan arasındaki 127,9 kilometrelik etabı 3 saat 23 dakika 12 saniyede tamamlayan Christian Bagatin, birinci sırayı aldı.

Zirve finişine sahne olan ve "Kraliçe Etap" olarak nitelendirilen parkurda, Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick 2'nciliği, TotalEnergies takımından Jordan Jegat ise 3'üncülüğü elde etti.

Sebastian Berwick, genel klasmanda Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa'nın 5 saniye önüne geçerek turkuaz mayoyu, tırmanış klasmanında da zirveye çıkarak kırmızı mayoyu aldı.

Yeşil mayo Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de, beyaz mayo ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı'da kaldı.

YEDİNCİ ETAPLA YARIŞA DEVAM

Yarışa, yarın Antalya'da yapılacak 7. etapla devam edilecek.

Bisikletçiler, Antalya'dan başlayıp yine Antalya'da sona erecek 152,8 kilometrelik etapta pedal çevirecek.

Şehir etabı niteliği taşıyan parkurda yüksek tempo ve toplu finiş ihtimali öne çıkarken, bisikletçiler son düzlüğe avantajlı pozisyonda girebilmek için mücadele edecek.

G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti
G.Saray'a Onyedika müjdesi!
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
CANLI | ABD ve İran arasında Hürmüz gerilimi | Tahran'dan Trump'a yeni teklif: Pakistan'a sunuldu
F.Bahçe'de o isim Başakşehir maçında yok!
F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden!
Tedesco'ya coşkulu karşılama! Tedesco'ya coşkulu karşılama! 17:31
6. etabın galibi Bagatin! 6. etabın galibi Bagatin! 17:12
G.Saray'a Onyedika müjdesi! G.Saray'a Onyedika müjdesi! 17:05
Gaziantep Stadı'nda kritik randevu! Gaziantep Stadı'nda kritik randevu! 16:36
Hatayspor evinde Vanspor'u yendi! Hatayspor evinde Vanspor'u yendi! 16:32
Geldiği ülkeye geri dönüyor! Geldiği ülkeye geri dönüyor! 16:14
Daha Eski
G.Saray'ın Samsun kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Samsun kafilesi belli oldu! 16:05
F.Bahçe'de o isim Başakşehir maçında yok! F.Bahçe'de o isim Başakşehir maçında yok! 15:50
F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden! F.Bahçe'nin golcüsü Avrupa devinden! 15:23
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı detayları! Gaziantep FK-Beşiktaş maçı detayları! 15:00
Cimbom'da hazırlıklar tamam! Cimbom'da hazırlıklar tamam! 14:54
Formula 1'de sıradaki durak Miami Formula 1'de sıradaki durak Miami 14:11