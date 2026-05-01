Fenerbahçe'de Nicolas Jackson gelişmesi! Sezon sonunda...
Yeni sezona farklı bir yönetim ve teknik direktörle, yenilenmiş bir kadroyla girmesi beklenen Fenerbahçe hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulübün, bonservisi Chelsea'de bulunan ve kiralık olarak Bayern Münih'te forma giyen Nicolas Jackson'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 15:23
Devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran Fenerbahçe, üç ismin ayrılığı sonrası tek takviye yapmış ve Angers forması giyen Sidiki Cherif'i kadrosuna katmıştı.
Özellikle sezonun ikinci yarısında forvet rotasyonunda oldukça sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi en az iki golcü takviyesi yapması bekleniyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya ile ilgili son iddia Almanya'dan geldi.
BILD'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson ile ilgileniyor.
4 TALİBİ DAHA VAR
Haberde Senegalli golcüyle sarı-lacivertlilerin yanı sıra Milan, Juventus, Newcastle United ve Al Ahli'nin ilgilendiği kaydedildi.
CHELSEA SATMAK İSTİYOR
Chelsea'nin yıldız futbolcuyla daha önceden yaşanan gerginlikler nedeniyle takımda tutmayı düşünmediği ve 24 yaşındaki golcüyü bonservisiyle göndermek istediği aktarıldı.
Nicolas Jackson, bu sezon çıktığı 30 maçta 10 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Chelsea ile olan sözleşmesi 2033 yılına kadar devam eden Senegalli forvetin güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.