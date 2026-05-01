Dursun Özbek şampiyonluğu o yıldızın transferi ile süsleyecek!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşmak için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılı camiayı büyük bir heyecan sararken Başkan Dursun Özbek'ten flaş bir hamle geldi. Cimbom'un İtalyan devi Napoli'den o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 13:28 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 13:49
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
ANGUISSA'YA KANCA
İtalyan basını, Galatasaray'ın Napoli forması giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa ile ilgilendiğini yazdı.
Tuttosport kaynaklı haberde; sarı-kırmızılıların Osimhen ve Lang transferleri dolayısıyla İtalyan ekibiyle iyi bir ilişkiye sahip olduğu vurgulandı.
Haberde Galatasaray'ın yanı sıra Monaco ve Suudi Arabistan ekiplerinin de 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.
Frank Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 32 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Kamerunlu futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
