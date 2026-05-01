Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dursun Özbek şampiyonluğu o yıldızın transferi ile süsleyecek!

Dursun Özbek şampiyonluğu o yıldızın transferi ile süsleyecek!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşmak için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılı camiayı büyük bir heyecan sararken Başkan Dursun Özbek'ten flaş bir hamle geldi. Cimbom'un İtalyan devi Napoli'den o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 13:28 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 13:49
Dursun Özbek şampiyonluğu o yıldızın transferi ile süsleyecek!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Dursun Özbek şampiyonluğu o yıldızın transferi ile süsleyecek!

Karadeniz ekibini yenmesi halinde üst üste dördüncü, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu elde edecek olan sarı-kırmızılılar, transferde gaza bastı.

Dursun Özbek şampiyonluğu o yıldızın transferi ile süsleyecek!

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek olan Cimbom, yarışacağı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Dursun Özbek şampiyonluğu o yıldızın transferi ile süsleyecek!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Dursun Özbek şampiyonluğu o yıldızın transferi ile süsleyecek!

ANGUISSA'YA KANCA

İtalyan basını, Galatasaray'ın Napoli forması giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa ile ilgilendiğini yazdı.

Dursun Özbek şampiyonluğu o yıldızın transferi ile süsleyecek!

Tuttosport kaynaklı haberde; sarı-kırmızılıların Osimhen ve Lang transferleri dolayısıyla İtalyan ekibiyle iyi bir ilişkiye sahip olduğu vurgulandı.

Dursun Özbek şampiyonluğu o yıldızın transferi ile süsleyecek!

Haberde Galatasaray'ın yanı sıra Monaco ve Suudi Arabistan ekiplerinin de 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.

Dursun Özbek şampiyonluğu o yıldızın transferi ile süsleyecek!

Frank Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 32 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Dursun Özbek şampiyonluğu o yıldızın transferi ile süsleyecek!

Serie A ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Kamerunlu futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

