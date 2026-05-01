Fenerbahçe'de şok gerçek! Sidiki Cherif…

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransız golcü hakkında şok gerçek gün yüzüne çıktı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 10:19
Fenerbahçe son olarak, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup olmuştu.
Bu maçın ardından Kanarya için şampiyonluk umutları mucizelere kaldı.
Fenerbahçe'de alınan bu mağlubiyette gösterdiği performansla Sidiki Cherif de sarı-lacivertli taraftarların bir hayli tepkisini çekti.
Kanarya'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncu ile ilgili o detaylar gündem oldu.
Sabah'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin kiralama ve bonservis bedeliyle beraber 22 milyon Euro'ya (4+18) kadrosuna kattığı Sidiki Cherif büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. 19 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertlilerde beklentilerin çok altında kaldı.
Kanarya'da 15 maçta ağları 3 kez havalandırabilen Cherif, kaçırdığı gol pozisyonlarıyla da eleştiri oklarını üzerine çekti.
EN-NESYRI'NİN YERİNİ DOLDURAMADI!
6 net pozisyondan yararlanamayan Cherif, maç başına 0.55 değerle sarı-lacivertli takımın en çok gol kaçıran oyuncusu ve ligin en kötü 5'inci forveti oldu.
Kariyerinde üst düzey 36 karşılaşması bulunan 19 yaşındaki futbolcu, Youssef En-Nesyri'nin de yerini dolduramadı.
Fenerbahçe'de performansıyla yeterli görülmeyen Faslı santrfor, devre arasında N'Golo Kante tranferinde 15 milyon Euro'ya Al-Ittihad'a satılmıştı. Suudi Arabistan'da tabelaya 7 gol yazdıran En- Nesyri, Sidiki Cherif'i ikiye katladı.