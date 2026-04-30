Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Ergin Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2!

Ergin Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2!

Basketbol Avrupa Ligi'nde Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos, play-off serisinde 2-0 üstünlük yakaladı.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 01:03
Ergin Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2!

İspanya ekibi Valencia Basket, serinin ikinci maçında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u Roig Arena'da ağırladı.

Panathinaikos, uzatmaya giden maçtan 107-105 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi.

Uzatma periyodundaki skorer oyunuyla takımını galibiyete taşıyan Nigel Hayes Davis, 27 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Panathinaikos ile Valencia Basket arasındaki serinin üçüncü maçı, 6 Mayıs'ta Yunanistan'da yapılacak.

Bir diğer Yunanistan ekibi Olympiakos ise Barış ve Dostluk Salonu'nda konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 94-64 yendi ve seriyi 2-0 yaptı.

Normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Sasha Vezenkov, 21 sayıyla Olympiakos'un galibiyetinde önemli rol oynadı.

Monaco ile Olympiakos arasındaki serinin üçüncü karşılaşması, 5 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak.

Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'e kalacak.

F.Bahçe Beko'dan 2'de 2!
Premier Lig devleri Gabriel Sara için yarışta!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Tuana Elif davasında Hasbi Dede’ye 1 yıl 6 ay hapis cezası! Kızının telefonundan çıkan not dosyaya girdi: ben yaşamak istemiyorum
Ederson'un cezası açıklandı!
PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a ceza!
Demir Ege Tıknaz'lı Braga 90+2'de galip! Demir Ege Tıknaz'lı Braga 90+2'de galip! 00:05
Nottingham Forest tek golle galip! Nottingham Forest tek golle galip! 23:58
Jasikevicius'tan galibiyet sözleri! Jasikevicius'tan galibiyet sözleri! 23:50
F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! 22:43
Ertuğrul Doğan'dan flaş Muçi açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan flaş Muçi açıklaması! 22:23
Trabzonspor'un Göztepe mesaisi devam etti Trabzonspor'un Göztepe mesaisi devam etti 21:58
Daha Eski
F.Bahçe'den Mert Hakan'ın cezası hakkında sert açıklama! F.Bahçe'den Mert Hakan'ın cezası hakkında sert açıklama! 19:55
Trabzonspor'un net borcu açıklandı! Trabzonspor'un net borcu açıklandı! 19:41
Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas | CANLI Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas | CANLI 19:16
Bakan Bak Milli güreşçileri kabul etti Bakan Bak Milli güreşçileri kabul etti 18:43
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi! Beşiktaş kafilesi Gaziantep'e geldi! 18:29
PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a ceza! PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a ceza! 18:25