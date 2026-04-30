Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın cezası hakkında sert açıklama!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, PFDK tarafından Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası veren PFDK'ya tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 19:55 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 20:09
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemini gerekçe göstererek verdiği 12 ay hak mahrumiyeti cezasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır. Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş'ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. ifadeleri yer aldı.

MERT HAKAN'DAN AÇIKLAMA

Mert Hakan Yandaş: "Avukatlarım, büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar. Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim. Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız, adaletsiz kararın değişeceğine hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum. Bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım. Umarım benim de bir ailemin olduğunu, sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz." ifadelerini kullandı.

